Çanakkale\'de 30 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karada 13'ü çocuk toplam 30 kaçak göçmen yakalandı.
Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından kara üzerinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Behramkale/Koldestim) tarafından yapılan operasyonda karada 13'ü çocuk toplam 30 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE
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