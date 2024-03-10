Çanakkale\'de 30\'u çocuk 79 kaçak göçmen yakalandı

Çorlu'da Otomobil Kazası: Yaralı Hayatını Kaybetti, Yardım Eden Kişi Yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen bir otomobil kazasında, bir kişi çarpması sonucu yaralandı. Yardım etmeye çalışan bir kişiye ise başka bir araç çarptı. Kazada yaralı hayatını kaybederken, yardım etmeye çalışan kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.