Çanakkale\'de 32 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 14'ü çocuk 32 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyünde Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ve Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından kara üzerinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Ekipler bölgede 14'ü çocuk toplam 32 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE