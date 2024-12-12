Çanakkale\'de 4.4 Büyüklüğünde Deprem

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Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Eceabat ilçesi açıkları Saros Körfezi'nde meydana gelen 4,4 büyüklüğünde deprem sonrası yürütülen saha taramasında şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk intikal etmediğini söyledi.

Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, saat 14.34'de merkez üssü Saros Körfezi açıkları olan Çanakkale'nin Eceabat ilçesine 13,52 kilometre uzaklıkta 25,5 kilometre derinlikte 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Saros Körfezi'nde meydana gelen deprem sonrası Çanakkale'de yürütülen saha taraması neticesinde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk intikal etmemiştir. Geçmiş olsun" dedi. - ÇANAKKALE