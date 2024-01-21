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Çanakkale'de 43 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de 43 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içerisinde bulunan 43 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale\'de 43 kaçak göçmen kurtarıldı
21.01.2024 - 00:16,
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 43 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botu 'KB-20' ve 'KB-4304' tarafından lastik bot içerisindeki 43 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de 43 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de 43 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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