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Çanakkale'de 44 kaçak göçmen ve 1 kaçakçı yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 44 kaçak göçmen ve 1 kaçakçı yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından ahşap tekne içinde 44 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı. Kaçak göçmenler, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilerek işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale\'de 44 kaçak göçmen ve 1 kaçakçı yakalandı
26.12.2023 - 20:13,
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından ahşap tekne içinde 44 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında ahşap tekne içinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Gemisi 'TCSG-84' tarafından hareket halinde durdurulan ahşap tekne içinde 44 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de 44 kaçak göçmen ve 1 kaçakçı yakalandı - Son Dakika


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