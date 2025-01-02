Çanakkale'de polis ekiplerince iki araçta Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Çanakkale Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde iki araçta yapılan kontrolde, Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı. S.D. ve E.C. adlı şüpheliler ise göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'de 6 Kaçak Göçmen ve 2 Organizatör Yakalandı - Son Dakika
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