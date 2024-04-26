Çanakkale'de 8 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 8 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale\'de 8 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bir araçta yapılan kontrolde, Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçundan bir kişi gözaltına alındı ve kaçak göçmenler Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

26.04.2024 12:46
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Çanakkale'de bir araç içinde Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçundan 1 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde bir araçta yapılan kontrolde, Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı. Araç, el hava pompası, 2 can yeleği, 2 can simidi, 4 şambrele el konuldu.

Göçmen kaçakçılığı suçundan S.K. gözaltına alındı. Şüpheliye ayrıca emniyette taksitle yaralama suçundan işlem yapıldı.

Kaçak göçmenler ise emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de 8 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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