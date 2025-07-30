Çanakkale\'de Ahlaka Aykırı Paylaşım Yapan Şahıs Tutuklandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformunda paylaşılan bir video üzerine çalışma başlattı. Genel ahlaka aykırı davranışları ve müstehcen söylemleri bulunduğu tespit edilen ve Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şahıs, adli makamlarca tutuklandı.

Ezine ilçesinde yaşayan inşaat işçisi Mehmet Y.'nin (56) 'oyku_owl' sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şantaj yaparak birçok kadına kişisel saldırıda bulunduğu tespit edildi. Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel de belediye olarak paylaşım hakkında ihbarda bulundu. Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı ihbar üzerine soruşturma başlattı. Mehmet Y., Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda gözaltına alındı. Gözaltına alınan Mehmet Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek medya üzerinden genel ahlaka aykırı müstehcen söylemlerde bulunması üzerine çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE