Çanakkale'nin Biga ilçesinde seyir halindeki beton pompası alev aldı. Biga Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Biga ilçesinden Çan'a doğru seyir halinde olan Tarık Dönmez idaresindeki 34 ZL 3635 plakalı beton pompası aniden alev alarak yanmaya başladı. Beton pompasından dumanlar ve alevler yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Biga Belediyesi itfaiye ekipleri aracı söndürdü. Yangında beton pompası kullanılamaz hale geldi. - ÇANAKKALE