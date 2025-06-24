Çanakkale'de Bıçaklama Olayı - Son Dakika
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Çanakkale'de Bıçaklama Olayı

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24.06.2025 12:07
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Çanakkale\'de Bıçaklama Olayı
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Boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında 12 yerinden bıçaklanan M.K. hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale'de boşanma aşamasındaki eşini 12 yerinden bıçakladı, o anlar güvenlik kamerada

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında 12 yerinden bıçaklandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de Eren Kılıçarslan, boşanma aşamasındaki eşi M.K'yi sokak ortasında 12 yerinden bıçakladı. Bıçaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Eren Kılıçarslan'ın M.K'yi arkasından gelerek defalarca bıçakladığı görüldü. Bıçaklama olayının ardından Eren Kılıçarslan'ın, M.K'yi hastaneye götüren ambulansın önünü 2 kez kesmeye çalıştığı ortaya çıktı. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli Eren Kılıçarslan tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, savcılık tarafından tutuklu sanık Eren Kılıçarslan hakkında 'Eşe Karşı Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan iddianame hazırlanıp, dava açılması bekleniyor.

Olay, 12 Haziran'da meydana geldi. Çanakkale'den Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesine ailesinin yanına dönen M.K. servisten indikten sonra çarşı merkezine doğru yürürken, boşanma aşamasındaki eşi Eren Kılıçarslan'ın bıçaklı saldırıya uğradı. M.K'nin arkasından gelen Eren Kılıçarslan yanında getirdiği bıçakla eşini 12 yerinden bıçakladı. Kanlar içinde yerde kalan M.K. çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma şüpheli Eren Kılıçarslan'ın yakalanması için çalışma başlattı. Bıçaklama olayının ardından Eren Kılıçarslan'ın eşi M.K'yi hastaneye götüren ambulansın önünü 2 kez kesmeye çalıştığı ortaya çıktı. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli Eren Kılıçarslan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÇOMÜ Hastanesinde tedavi gören M.K'nin ise sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, savcılık tarafından tutuklu sanık Eren Kılıçarslan hakkında 'Eşe Karşı Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan iddianame hazırlanıp, dava açılması bekleniyor.

Bıçaklama anı kameraya yansıdı

Öte yandan Umurbey Beldesinde çarşı merkezinde birçok vatandaşın gözü önünde yaşanan bıçaklama olayı güvenlik kamerasında saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde M.K. arkasından gelen boşanma aşamasında olduğu eşi Eren Kılıçarslan'ın bıçak darbeleriyle yaralandığı ve kanlar içinde yerde kaldığı görülüyor. Bıçaklama olayını gerçekleştiren şüpheli Eren Kılıçarslan'ın ise olayın ardından koşarak uzaklaştığı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Bıçaklama Olayı - Son Dakika

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