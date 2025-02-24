Çanakkale\'de bir kişi evinde ölü bulundu

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Gelibolu ilçesi Alaeddin Mahallesi Çamlık mevkisinde bir ikamette meydana geldi. 69 yaşındaki Sedat Börcan'dan bir süredir haber alamayan komşuları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, evde Börcan'ı hareketsiz halde buldu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İkametinde tek başına yaşadığı öğrenilen Sedat Börcan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Börcan'ın cenazesi Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE