Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında 15 Mart'ta alabora olan botta kayıp düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmaları 11'inci gününde denizden, havadan ve karadan devam ederken, Gökçeada sahilinde 1 düzensiz göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı. Bot faciasındaki ölü sayısı 23'e yükseldi.
Olay, 15 Mart sabahı saat 08.07'de meydana geldi. Eceabat ilçesi Büyük Kemikli Burnu mevkiinden lastik botla denize açılan ve yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Semadirek Adası'na geçiş yapmak isteyen düzensiz göçmenlerin botu karadan 8 mil açıkta poyraz fırtınasının etkisiyle alabora olup battı. Lastik bottaki 2 göçmen kendi imkanlarıyla karaya çıkmayı başararak durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda hava, deniz ve kara aracı bölgeye sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları ve şahısların kendi imkanları sonucunda toplam 4 düzensiz göçmen sağ kurtarılırken, 7'si çocuk olmak üzere toplamda 22 düzensiz göçmenin cansız bedenlerine ulaşıldı. Botun battığı bölgede devam eden arama kurtarma çalışmaları denizden, havadan ve karadan 11'inci gününde devam ediyor. Denizden, havadan ve karadan arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Gökçeada sahilinde 1 düzensiz göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı. Bot faciasındaki ölü sayısı 23'e yükseldi.
Çanakkale Valiliği tarafından yazılı açıklamada, "15 Mart 2024 Cuma günü Eceabat-Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşırken alabora olan bottan 1 kişinin cansız bedenine Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri tarafından Gökçeada sahilinde ulaşılmıştır" denildi. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'de Bot Faciası: Ölü Sayısı 23'e Yükseldi - Son Dakika
Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda tabanca, şarjör, fişek, uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi. Ayrıca, 6 bin 650 lira da uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paraya el konuldu.
Maltepe'de tanıtım broşürü dağıtırken bir grubun saldırısına uğrayan AK Partili vatandaşın darp edilmesine ilişkin 1 şüpheli tutuklandı. Şüpheli ifadesinde, 'Müşteki yere düşünce kafasını yere vurdu. Biz kesinlikle müşteki ya da başka kimseyi darp etmedik' dedi.
Zonguldak'ta sosyal medya sitesinde bahis oyunları ile para kazandırılacağı vaadiyle dolandırılan bir kişi, 8 bin 500 TL dolandırıldı. Üç şüpheli, Facebook üzerinde paylaşımlar yaparak mağduru kandırdı. Şikayet üzerine harekete geçen polis, delilleri toplayarak üç şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, tutuklandıktan bir süre sonra tahliye edildi. İddianamede, şüphelilere 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından Arnavutköy'de sağanak yağış etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sırılsıklam oldu. Bazı vatandaşların yağmurdan koşarak korunmaya çalıştığı görüldü.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüpheli bir kişinin elindeki poşetlerde 740 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Kozan ilçesinde yapılan asayiş denetimlerinde 10 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi. Denetimlerde ayrıca ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Dumlu Mahallesinde bulunan at çiftliğinde, hafta sonunda etkili olan kar yağışı çocuklar için eğlenceye dönüştü. Atlı kafede düzenlenen atlı gezilerde çocuklar, at üzerinde bağladıkları leğenler ile karlı zeminde kayarak eğlendi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan bir kıraathaneye düzenlenen baskında kumar oynadığı tespit edilen 22 kişiye toplamda 141 bin 350 lira ceza kesildi. Ayrıca iş yeri sahibi T.T. hakkında adli işlem başlatıldı.
Beşiktaş Bebek'te bulunan ünlü ve tarihi bir balık restoranında çıkan yangın paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Polis ve sağlık ekipleri de tedbir amaçlı olay yerinde bulunuyor.
Mersin polisi, bilinen alış veriş sitelerinin kopya linkini üreten, sahte hukuk bürolarından arama ve sazan sarmalı yöntemi ile dolandırıcılık yapan şebekeyi çökertti. 180 milyon liralık haksız kazanç elde eden 32 şüpheli operasyonla yakalandı. Operasyonda aralarında suç örgüt liderinin de bulunduğu 32 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarda yapılan aramalarda ise 70 adet cep telefonu, 4 adet ruhsatsız silah, 1 adet para atma makinesi, farklı şahıslara ait 62 adet banka kartı ile 120 bin TL para ele geçirildi.
Adana'da yapılan bir soruşturma sonucunda tutuklanan Betül S'nin, kendisini avukat olarak tanıtarak 4 kişiyi 3 milyon lira dolandırdığı iddia edildi. Şüphelinin, kamu arazilerinin kiralanması ve icralık araçların alımı konularında yardım vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirtildi. Tutuklanan kadının sahte avukat kimliği, avukat cübbesi ve ruhsatsız tabanca gibi malzemeler ele geçirildi.
Tokat'ta sosyal paylaşım sitesi TikTok üzerinden müstehcen yayınlar yapıp çocukları taciz ettiği iddia edilen emekli uzman çavuş adliyeye sevk edildi. 2010 yılında malulen emekli olduğu öğrenilen şüpheli emniyetteki ifadesinde hakkındaki iddiaları kabul etmediğini söyleyerek "Sosyal paylaşım sitesi Tiktok'ta canlı yayınlar yapıyorum. Yaptığım yayınlarda çocukları taciz etmedim" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?