3.Sayfa

Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi protesto için soluğu meydanlarda aldı

Çanakkale'de depremin ardından bazı evlerde çatlaklar oluştu

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yaşanan 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 17.39'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi derinliği ise 10.23 kilometre olarak ölçüldü. Deprem sonrası bazı evlerin duvarlarında çatlaklar meydana geldi.