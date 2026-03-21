Çanakkale\'de Ev Yangını: Mahsur Kalan Kurtarıldı

Çanakkale'de çıkan ev yangınında mahsur kalan bir kişi kurtarıldı.

Yangın, dün gece saat 22.30 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi Arıburnu Sokak'taki bir evin 2'nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Yangını görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde mahsur kalan 1 kişiyi kurtardı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kısa sürede kontrol altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANAKKALE