Çanakkale'de filmleri aratmayan kovalamaca kamerada
Çanakkale'de polisin dur ihtarına uymayan tır sürücüsü 0.48 promil alkollü çıktı
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde trafik polisi ekiplerinin uygulaması sırasında dur ihtarına uymayan tır sürücüsü kaçtı. Filmleri aratmayan kovalamaca sonucu tır sürücüsü polis ve jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı. 0.48 promil alkollü çıkan tır sürücüsünün ehliyetine 2 yıl 2 ay süreyle el konuldu.
Olay saat 00.30 sıralarında Gelibolu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu uygulaması noktasında meydana geldi. Uygulama noktasında polis, Ü.E. idaresindeki 43 LD 444 plakalı tırın uygulama noktasına girmesini istedi. Polisin dur ihtarına uymayan tır sürücüsü kaçtı. Polis ekipleri tır sürücüsünü yakalamak için takibe aldı. Jandarma ekipleri de polislere tır sürücüsünü yakalamak için destek verdi. Filmleri aratmayan kovalamaca sonrası polis ve jandarmanın takibi sonucu tır sürücüsü Eceabat ilçesine bağlı Beşyol köyünde çıkmaz sokağa girdi. Ekipler, Ü.E. yakalamak için çalışma başlattıkları sırada birkaç el silah sesi duyuldu. Tırı terk eden sürücü Ü.E., köyde otların arasında saklanırken polis ve jandarma tarafından yakalandı.
Alkollü olduğunu belirten tır sürücüsü Ü.E., bir kere ehliyeti verdiğini, bir daha vermemek için kaçtığını belirtti.
Tır sürücüsü Ü.E., yapılan kontrolde 0.48 promil alkollü çıktı. Tır sürücüsüne çeşitli maddelerden cezai işlem uygulanırken, ehliyetine 2 yıl 2 ay süreyle el konuldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'de filmleri aratmayan kovalamaca kamerada - Son Dakika
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde trafik polisi ekiplerinin uygulaması sırasında dur ihtarına uymayan alkollü bir tır sürücüsü kaçtı. Polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği kovalamaca sonucunda tır sürücüsü yakalandı. Tır sürücüsünün ehliyetine 2 yıl 2 ay süreyle el konuldu.
Çorum'da kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğrayan gencin bacakları ampute edildi. Olay Kale Mahallesi Şehit Şükrü Öngün Parkı'nda meydana geldi. Yaralı şahsın iki bacağının da ampute edildiği öğrenildi.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saklandığı evde yakalanan U.G. isimli şahıs, hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunuyordu. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan şahıs cezaevine teslim edildi.
Çorum'da kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğrayan gencin bacakları ampute edildi. Olay Kale Mahallesi Şehit Şükrü Öngün Parkı'nda meydana geldi. Yaralı şahsın iki bacağının da ampute edildiği öğrenildi.
Edirne'de polisin 'dur ihtarına' uymayarak kaçan hafif ticari araç kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücüsünün firar ettiği araçta 6 kaçak göçmen yakalandı. Polis ekipleri aracı yolda bırakarak kayıplara karışan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısındaki bacada çıkan yangın, apartman sakinlerini paniğe sevk etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma veya dumandan etkilenme olmadığı belirtildi. Yangının nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Edirne'de polisin 'dur ihtarına' uymayarak kaçan hafif ticari araç kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücüsünün firar ettiği araçta 6 kaçak göçmen yakalandı. Polis ekipleri aracı yolda bırakarak kayıplara karışan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.
Çorum'un Alaca ilçesinde halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için polis ekipleri ortaklaşa gerçekleştirdikleri uygulamada 575 şahıs sorgulandı, 182 araç kontrol edildi. Uygulamalar sonucunda 1 adet tabanca ve 1 adet kesici alet ele geçirildi, 1 araç trafikten men edildi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısındaki bacada çıkan yangın, apartman sakinlerini paniğe sevk etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma veya dumandan etkilenme olmadığı belirtildi. Yangının nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Isparta'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, Isparta Davraz Mahallesi 106 Cadde üzerinde meydana geldi. Kazaya karışan araçlar olay yerine çağırılan çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Ekipler tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?