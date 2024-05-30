Çanakkale\'de Gerçekleştirilen Operasyonlarda 15 Şüpheliye İşlem Yapıldı

3.Sayfa

Çanakkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonel çalışmalarda; 15 şüpheliye 5607 SKM suçundan, 10 şüpheliye rüşvet, tefecilik suçlarından, 5 şüpheliye 6136 SKM suçundan ve 6 şüpheli ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan işlem yapıldı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde 1 Nisan ile 27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonel çalışmalarda, 5607 SKM (Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu) suçundan 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma suçundan, rüşvet, tefecilik suçlarından 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 6136 SKM suçundan meydana gelen 5 olay sonucu 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 82 bin 860 adet makaron, 119 kilo kıyılmış tütün, 3 adet elektronik sigara, 571 paket kaçak sigara ve puro, 127 şişe gümrük kaçağı alkol, 789 adet emtia, 1 adet tüfek, 5 adet tabanca, 107 adet fişek ele geçirildi. - ÇANAKKALE