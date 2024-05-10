Çanakkale'de Hırsızlık Şüphelisi Polis Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de Hırsızlık Şüphelisi Polis Tarafından Yakalandı

Çanakkale\'de Hırsızlık Şüphelisi Polis Tarafından Yakalandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi polis tarafından yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10.05.2024 19:14
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde hırsızlık olayına karışan şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bayramiç ilçesi Tepecik mahallesi Atatürk Caddesi'nde faaliyet gösteren iş yerinde 9 Mayıs tarihinde hırsızlık olayı meydana geldi. Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin S.B. olduğu tespit edildi. Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanan şüpheli S.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Hırsızlık Şüphelisi Polis Tarafından Yakalandı - Son Dakika

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