Çanakkale'de kaçak göçmen operasyonu: 9 göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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Çanakkale'de kaçak göçmen operasyonu: 9 göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

Çanakkale\'de kaçak göçmen operasyonu: 9 göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ayvacık ilçesinde düzenledikleri operasyonda bir araç içinde 9 kaçak göçmen yakaladı. Gözaltına alınan 3 organizatörden 2'si tutuklandı. Operasyon sonucunda yakalanan kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

27.02.2024 16:24  Güncelleme: 16:31
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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayvacık ilçesinde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda bir araç içinde 9 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 3 organizatörden 2'si tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmen ve organizatörlere göz açtırmıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde Ayvacık ilçesi Bademli köyü bölgesinde kaçak göçmen operasyonu düzenlendi. Operasyonda 17 HT 101 plakalı araç içinde Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı. Aracı kullanan organizatör E.C. jandarma tarafından gözaltına alındı. Operasyonda 9 kaçak göçmen ile 17 HT 101 plakalı araca öncülük eden 34 BPZ 674 plakalı araç içindeki organizatörler T.S. ve R.A. da yakalandı. Araçlar yediemin otoparkına çekildi. Yakalanan kaçak göçmenler ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörlerden E.C. ve T.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, R.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale, Jandarma, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de kaçak göçmen operasyonu: 9 göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de kaçak göçmen operasyonu: 9 göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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