Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ezine ilçesinde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda, kamyonet kasasındaki 42 kaçak göçmenin yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişlerini sağlayan organizatör tutuklandı. Göçmenlerden kişi başı yaklaşık bin 500 dolar alan organizatörün eski uzman çavuş olduğu ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmaktan meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 Şubat tarihinde saat 01.00 sıralarında Ezine ilçesi Tavaklı İskelesi mevkiinde kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, operasyonda durdurdukları branda ile örtülü 20 D 2642 plakalı kapalı kasa kamyonette Afganistan uyruklu 42 kaçak göçmen yakaladı. Jandarma ekipleri, aracı kullanan ve organizatör olduğu tespit edilen H.G'yi gözaltına aldı. Kaçak göçmenler ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Organizatörün uzman çavuşluktan ihraç edilen FETÖ/PDY üyesi olduğu ortaya çıktı
Gözaltına alınan organizatör H.G., Ezine İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Burada ifadesi alınarak kimlik sorgulaması yapılan organizatör H.G'nin uzman çavuş olduğu ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası FETÖ/PDY üyesi olmaktan meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı. H.G'nin Çanakkale'ye getirdiği ve yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçirmek için organizatörlüğünü yaptığı 42 kaçak göçmenle kişi başı yaklaşık bin 500 dolar olmak üzere toplam 63 bin dolara anlaştığı tespit edildi. Paranın Türk lirası karşılığının ise yaklaşık 1 milyon 900 bin TL olduğu öğrenildi.
FETÖ/PDY üyesi organizatör H.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından Ezine'de sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE
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Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'de Kaçak Göçmen Operasyonunda FETÖ/PDY Üyesi Organizatör Tutuklandı - Son Dakika
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