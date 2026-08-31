Çanakkale'de Kaçakçılık Operasyonu
Biga ve Ayvacık'ta yapılan operasyonlarda kaçak sigara ve alkollü içki ele geçirildi.
Çanakkale'nin Biga ve Ayvacık ilçelerinde jandarma ekiplerince kaçakçılıkla mücadele operasyonu gerçekleştirildi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde 18-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, Biga ve Ayvacık ilçelerinde 2 kaçakçılık olayına müdahale edildi.
Biga'da gerçekleştirilen operasyonda; 8 bin 380 adet içi tütün doldurulmuş bandrolsüz sigara, esrar öğütme aparatı, kuru sıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 3 adet av tüfeğine ait şarjör, kuru sıkı tabancaya ait şarjör ele geçirildi. Ayvacık'taki operasyonda ise bin 292 litre çeşitli türlerde alkollü içki ele geçirilerek malzemelere el konuldu.
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