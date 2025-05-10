Çanakkale\'de Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Bilaller köyünde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çan ilçesine bağlı Bilaller köyünde Kamber Olcay yönetimindeki 10 FF 829 plakalı araç ile Ahmet Çapar idaresindeki 10 PE 655 plakalı aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada Ahmet Çapar ve Kamber Olcay yaralandı. Çan Belediyesi itfaiye ekipleri ile 112 sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlçe Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE