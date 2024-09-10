Çanakkale'de Kaybolan Çocuğun Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Çanakkale'de Kaybolan Çocuğun Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kaybolan 12 yaşındaki Resul Guliyev'in yeni görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Anne, çantasını yırttığı için kızdığı için kızdığını söyledi.

10.09.2024 09:32
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Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde bulunan evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 12 yaşındaki Resul Guliyev, 15 saat sonra evinden 7 kilometre uzaklıkta Bozalan mevkiinde bulundu.

Olay, dün 16.00 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 yaşındaki Resul Guliyev, sabah ailesi ile beraber okula gitti. Okul dönüşü çantasını yırtan 12 yaşındaki küçük Resul, durumu annesine söyledi. Anne Yakut Askerova ise çocuğu uyardı. Uyarılar sonrası korkan Resul, evi terk etti. Akşam üstü çocuklarının eve dönmediğini gören aile durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Geniş çaplı arama başlatıldı

Olay yerine sevk edilen ekipler, köyde ve çevresinde geniş çaplı arama başlattı. Köyde bulunan güvenlik kameraları tek tek incelendi. Resul'ün en son, köy çıkışında bulunan güvenlik kamerasına takıldığı görüldü. 12 yaşındaki çocuk için 15 saat sonra sevindirici haber geldi. Resul, evinden 7 kilometre ileride Bozalan mevkiinde bir köylünün traktörü ile seyahat ederken bulundu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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