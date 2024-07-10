Çanakkale'de kayınpederini öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Çanakkale'de kayınpederini öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Çanakkale'de tartıştığı kayınpederini öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Can Birol, kendisine saldırıldığını ve yere düştükten sonra bıçağı sağa sola salladığını söyledi. Olayda kayınpeder hayatını kaybederken, eşi ve diğer aile üyeleri yaralandı.

10.07.2024 16:32
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Kayınpederini öldüren şüpheli: "Bana sopalarla saldırdılar, yere düşmem sonrasında onlara doğru bıçağı sağa sola salladım"

Çanakkale'de kayınpederini öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de tartıştığı kayınpederini bıçaklayarak öldüren ve araya giren eşi ile onun dedesi, anneannesi ve teyzesini yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Can Birol'un savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Birol, kendisine sopa ve bıçakla saldırılması üzerine yere düştüğünü, yerde bulduğu bıçağı alarak başını elleriyle kapattığını, daha sonra elindeki bıçağı sağa sola salladığını söyledi.

Olay, İsmetpaşa Mahallesi Astsubay Şerafettin Şengören Caddesi'nde 22 Haziran'da gece saat 23.50 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Can Birol'un eşi E.B.'nin ailesi, bir gün önce aile içi şiddet nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek Birol hakkında şikayette bulundu. Şikayetin ardından E.B. ve ailesinin bulunduğu eve giden Birol ile aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Birol, yanında getirdiği bıçakla kayınpederi O.D.'yi sağ koltuk altından, eşi E.B.'yi kasık ve kol bölgesinden, eşinin dedesi T.A.'yı sol kolundan, eşinin anneannesi D.A.'yı karın bölgesinden, eşinin teyzesi G.Ç.'yi ise yüz, sırt, kulak ve boyun bölgesinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayınpeder O.D., ağır yaralı olarak kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. E.B., dedesi T.A., anneannesi D.A. ve teyzesi G.Ç. hastanelerde tedavi altına alındı. Olaydan sonra Can Birol ve arkadaşı O.S., suç aletiyle birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Cuma Pazarı'ndaki köprü altında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Can Birol ve arkadaşı adliyeye sevk edildi. şüpheli Can Birol ve arkadaşı O.S. savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Birol çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, diğer şüpheli O.S. ise serbest bırakıldı.

Tutuklanan Can Birol'un savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. 4 kişinin kendisine sopalarla saldırdığını belirten Can Birol, "G.Ç. de elindeki bıçak ile bana saldırdı. Yere düştüm ve yerde bulduğum bıçağı alarak 'yapmayın' şeklinde sözler söyleyip, başımı ellerim ile kapatarak sağa sola bıçak salladım. Daha sonra olay yerinden kaçarak evin önüne geldim. Yine G.Ç., T.A., M.Ç., E.B. ve O.D. yanıma geldi. Yine bana sopalarla saldırdılar. Ben de heyecan ile elimdeki bıçakla yere düşme sonrasında onlara doğru sağa sola doğru bıçağı salladım. Ardından O.S. ile birlikte kaçtım. Bu kadar kişi bana saldırınca olay bu şekilde meydana geldi" dedi.

O.S. ise savcılıkta verdiği ifadesinde Can Birol'un, eşi E.B. ve yakınlarıyla tartışma yaşadıklarını söyledi. O.S., "O sırada bahçeden çıkan 4-5 kişiyi gördüm. Bunların arasında E.B.'nin annesi, babası, teyzesi ve kardeşi vardı. Başka kimseyi görmedim. Ellerinde sopalar vardı. Can'a vurmaya başladılar. Can da yere düştükten sonra yerden aldığı bıçak ile yüzünü kapattı. Ardından elindeki bıçağı sağa sola doğru sallayarak kendisine sopa ile saldıran kişilere vurdu. E.B.'nin teyzesine bıçağın isabet ettiğini hatırlıyorum. Can'ın kayınpederine bıçak ile vurduğunu görmedim. Bu sırada Can sadece kendisine yönelik sopayla vurulmasına karşı bıçağı sağa sola salladı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de kayınpederini öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

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