Donald Trump: Çin, İran'dan petrol almaya devam edebilir - Son Dakika
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Dünya

Donald Trump: Çin, İran'dan petrol almaya devam edebilir

Donald Trump: Çin, İran\'dan petrol almaya devam edebilir
24.06.2025 19:49
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail ve İran arasındaki ateşkesin ardından Çin'in İran'dan petrol amaya devam edebileceğini söyledi. Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Rubio, bölgede yaşanan gerginliğin ardından İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması durumunda en çok etkilenecek ülkenin Çin olacağını söylemişti.

İsrail ve İran arasındaki ateşkesin ardından ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada Çin'in İran'dan petrol amaya devam edebileceğini söyledi.

İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran'da başlayan saldırıları sonrası iki ülke arasında yaşanan çatışmalar tüm dünyanın gözlerini bölgeye çevirdi.

ATEŞKES SAĞLANDI

İran'ın Katar ve Irak'taki ABD üslerine saldırmasının ardından İsrail ve İran arasındaki ateşkes anlaşması sağlanırken; tüm dünya rahat bir nefes aldı.

TRUMP'TAN ÇİN MESAJI

Ateşkesin ardından NATO Zirvesi'ne giderken yaptığı paylaşımlarda, Çin'in İran'dan petrol almaya devam edebileceğini belirtti.

Trump açıklamasında "Çin, artık İran'dan petrol almaya devam edebilir. Umarım ABD'den de bol miktarda petrol satın alırlar. Bunu başarmak, benim için büyük bir onurdu" ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KAPATILMASI GÜNDEME GELMİŞTİ

ABD'nin geçtiğimiz günlerde İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının ardından İran Meclisi, dünya petrol ithalatının yüzde 20'sinin sağlandığı Hürmüz Boğazı'nın kapatılması teklifine onay vermişti.

"EN ÇOK ETKİLEN ÜLKE ÇİN OLUR"

İran'ın söz konusu adımı bütün dünyada tartışmalar neden olmuştu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması durumunda en büyük bedeli ödeyecek ülkenin Çin olacağını söylemişti.

İRAN VE İSRAİL ÇATIŞMALARI

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a yönelik saldırıların ardından iki ülke arasında çatışmalar devam etti. İsrail, İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere nükleer tesislerini hedef aldı. İsrail'in saldırılarında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in saldırılarının ardından İran da karşı saldırılara başladı. İsrail'in başkenti Tel Aviv ve ülke için kritik önemdeki Hayfa'ya yönelik saldırılar düzenleyen İran, bir çok kez Demir Kubbeyi aştı.

Çatışmalar, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırmasıyla yeni bir boyut kazandı. ABD savaş uçakları İran hava sahasına girerek ülkeye ait 3 nükleer tesise saldırı düzenledi. İran ise ABD'ye misilleme olarak Katar ve Irak'taki ABD üslerine saldırılar düzenledi.

İran'ın ABD üslerine yönelik saldırının ardından ise İsrail ve İran'ın ateşkes konusunda anlaştığı açıklandı.

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Son Dakika Dünya Donald Trump: Çin, İran'dan petrol almaya devam edebilir - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Mustafa Usta:
    Sana mı soracak nerden alacağını? 22 0 Yanıtla
  • Coronaci :
    Tam deli la bu nooldu yemedimi cin irana tam destek verince 17 1 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    Olmayan Aklıyla Dünya Liderliğini Sürdürmeye Çalışıyor... Ne Komik Yaaa.. Çin Moruğun Demesiyle Petrol Alacak... Çin Açıklama Yapmalı Eyvallah Abi Varolasın :))) 8 0 Yanıtla
  • 78908900:
    Giden ile gelen arasında fark yok .. 4 0 Yanıtla
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