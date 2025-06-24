Meme kanseriyle mücadele eden Jessie J\'den yeni haber

Ünlü şarkıcı Jessie J, meme kanseri tedavisi kapsamında geçirdiği ameliyatı ve yaşadığı süreci sosyal medya hesabından samimi bir şekilde paylaştı. Hastane yatağından çektiği fotoğrafları takipçileriyle paylaşan sanatçı, hem fiziksel hem duygusal anlarını olabildiğince dürüst bir dille aktardı.

AMELİYATA HAZIRLIK SÜRECİNİ PAYLAŞTI

Instagram'da paylaştığı görüntülerde, Jessie J'nin göğüs bölgesi bandajlı şekilde görülürken, partneri Chanan Safir Colman'ın kendisini ameliyata götürülmeden önce öptüğü anlar da yer aldı. Oğlu Sky'ın hastaneye gelmesine izin verilmesi ise şarkıcının yüzünde mutluluk ifadesine yol açtı.

Ameliyata alınmadan önceki anlarda kendisine şarkı söylediği bir videoyu da yayınlayan Jessie J, "Hastanede altı buçuk saattir buradayım" diyerek bekleme sürecini esprili bir dille anlattı.

"EVDEYİM VE TEST SONUÇLARIMI BEKLİYORUM"

Ameliyatın ardından kısa bir iyileşme sürecine giren Jessie J, şu an evinde dinlendiğini ve test sonuçlarını beklediğini belirtti. Instagram'daki paylaşımında şu ifadeleri kullandı, "Kan uyarısı!? Bu gönderi son 48 saatte yaşadığım bazı iniş çıkışları içeriyor. Ben her zaman yaşadığım sürecin hem güzel hem de zor anlarını göstereceğim. Doktoruma, cerrahıma, tüm hemşirelere ve beni yalnız bırakmayan aileme, arkadaşlarıma teşekkür ederim. Şu anda evdeyim ve sonuçlarımı bekliyorum. Chanan hemşire kıyafeti giymedi ama giymiş gibi düşünmek komik oluyor. Zor zamanlardan geçen herkesi kucaklıyorum. Hep birlikte başaracağız!"

WEMBLEY KONSERİNDE GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETMİŞTİ

Jessie J, geçtiğimiz hafta sonu Wembley Stadyumu'nda düzenlenen Capital Summertime Ball konserinde meme kanseriyle mücadelesine dair duygusal bir konuşma yapmıştı. 75 bin kişilik seyirciye seslenen şarkıcı, "Bugün bu konser, meme kanserini yenmeye gitmeden önceki son konserim" diyerek gözyaşlarını tutamamıştı.