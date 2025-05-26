Çanakkale\'de Kayıp Müdür Yardımcısı için Arama Ekibi Sevk Edildi

Doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısını arama çalışmalarına çevre illerden 100 kişilik ekip sevk edildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'yu arama çalışmaları için çevre illerden 100 kişilik arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu doğa yürüyüşü için Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe köyüne gitti. Beraberindeki grup ile Adatepe köyündeki Gürleyik Şelalesi yakınlarında doğa yürüyüşe başladı. Bir süre sonra grup Müdür Yardımcısı Adil Bartu'yu görmeyince durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, AFAD, AKUT, dalgıçlar ve arama kurtarma köpekleriyle de kayıp Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'yu bulmak için arama çalışmalarına başladı. Arama çalışmaları için bölgeye, çevre illerden 100 kişilik arama kurtarma ekibi sevk edildi. Arama çalışamlarına aynı zamanda köy sakinleri de katılıyor.