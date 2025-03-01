Çanakkale'de Kaza: 2 Ölü

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Çanakkale'de nikahtan dönenleri taşıyan otomobil ile bir aracın çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Kazada olay yerinde hayatını kaybeden 17 ZC 606 plakalı otomobilin sürücüsü Nuri Ziya Mavi'nin eşi Muhsine Mavi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saat 20.00 sıralarında Çan ilçesi Etili sapağında meydana geldi. Rabia A. idaresindeki 34 KMU 689 plakalı araç, Etili sapağında Nuri Ziya Mavi yönetimindeki 17 ZC 606 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 17 ZC 606 plakalı otomobil sürücüsü Nuri Ziya Mavi olay yerinde hayatını kaybetti. Alev alan 34 KMU 689 plakalı otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kazada 34 KMU 689 plakalı otomobil sürücüsü Rabia A. ve yanında yolcu bulunan N.Ö. ile 17 ZC 606 otomobilde bulunan yolcular A.T., T.G., M.M., A.M.T. ve E.B.G. ambulanslarla yaralı olarak Çanakkale ve Çan Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden 17 ZC 606 plakalı otomobil sürücüsü Nuri Ziya Mavi'nin yaralı eşi Muhsine Mavi de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - ÇANAKKALE