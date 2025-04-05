Çanakkale'de Kaza: 5 Yaralı

Farları kapalı olan otomobile arkadan çarptı: 5 kişi yaralandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 22.00 sıralarında Çan-Yenice Karayolu üzerinde meydana geldi. Çan-Yenice Karayolu üzerinde seyir halinde olan plakası öğrenilemeyen F.C. yönetimindeki otomobil, iddiaya göre aynı yönde seyir halinde olan Nadir D. idaresindeki 10 TS 398 otomobili farları kapalı olduğu için fark etmeyerek arkadan çarptı. Kaza sonucu 10 TS 398 otomobili takla attı. Plakası öğrenilemeyen F.C. yönetimindeki otomobil şarampole yuvarlandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada 10 TS 398 otomobilin sürücüsü Nadir D., aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Ahmet Talha Ç., Nehir D., Zeynep D., Hafize D. yaralandı. Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.