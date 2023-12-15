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Çanakkale'de Kepez deresi taştı, sahil yolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de Kepez deresi taştı, sahil yolu trafiğe kapatıldı

Çanakkale'de sağanak yağış sebebiyle Kepez deresi taştı. Dardanos ve Güzelyalı köylerine giden sahil yolu trafiğe kapatıldı.

15.12.2023 - 21:24,
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Çanakkale'de sağanak yağış nedeniyle Kepez Deresi taştı. Dardanos ve Güzelyalı köylerine giden sahil yolu trafiğe kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Çanakkale'de öğleden sonra başlayan sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Sağanak yağış hayatı olumuz etkilerken, kent merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sağanak yağış nedeniyle merkeze bağlı Kepez beldesindeki derenin taşmasına sebep oldu. Kuvvetli yağışla birlikte sel suları köprünün üstünden akmaya başladı. Bazı tekneler zarar gördü. Dardanos ve Güzelyalı köylerine giden sahil yolu trafiğe kapatıldı. - ÇANAKKALE

Çanakkale\'de Kepez deresi taştı, sahil yolu trafiğe kapatıldı
Kaynak: İHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güzelyalı, Çanakkale, Kepez, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de Kepez deresi taştı, sahil yolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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