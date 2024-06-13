Çanakkale'de Kurban Bayramı Tatili ve Eğitim Dönemi Sonu Trafik Tedbirleri - Son Dakika
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Çanakkale'de Kurban Bayramı Tatili ve Eğitim Dönemi Sonu Trafik Tedbirleri

Çanakkale'de Kurban Bayramı tatili ile eğitim-öğretim döneminin sona ermesi aynı döneme rastlaması nedeniyle trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini en aza indirmek ve ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarını engellemek amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların merkezden İzmir istikametine geçişleri yasaklandı.

13.06.2024 22:31
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Çanakkale'de Kurban Bayramı tatili ile eğitim-öğretim döneminin sona ermesi aynı döneme rastlaması nedeniyle trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini en aza indirmek ve ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarını engellemek amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların merkezden İzmir istikametine geçişleri yasaklandı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "2024 yılı Kurban Bayramı tatili ile eğitim-öğretim döneminin sona ermesi aynı döneme rastlaması nedeniyle 14-15 Haziran 2024 tarihlerinde taşıt trafiği büyük oranda yoğunlaşabileceğinden trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini en aza indirmek ve ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarını engellemek amacıyla trafik tedbirleri ile ilgili alınan Genel Emir kapsamında; kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 06.00' dan itibaren 16 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 05.00' e kadar D-550 karayolunda Çanakkale ili sınırları içinde seyirlerinin 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince yasaklanmasına, ancak trafik tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilmesine karar verilmiştir" denildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Kurban Bayramı Tatili ve Eğitim Dönemi Sonu Trafik Tedbirleri - Son Dakika

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