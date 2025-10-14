Çanakkale'de Lise Kavgası - Son Dakika
Çanakkale'de Lise Kavgası

14.10.2025 19:07
Çanakkale\'de Lise Kavgası
14 yaşındaki öğrenciler arasında kavga çıktı; biri diğerini saçından sürükleyerek darbetti.

Çanakkale'de lise öğrencileri E.A. (14) ve B.I.Ç. (14) henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etti. B.I.Ç.'nin, kavga esnasına E.A.'yı yerde saçlarından tutup sürüklediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

LİSE ÖĞRENCİLERİ SOKAK ORTASINDA KAVGAYA TUTUŞTU

Olay, 25 Eylül günü meydana geldi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise E.A. ile B.I.Ç.'nin arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.I.Ç., E.A.'yı saçından çekerek, yerde sürükleyip darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İkisi de çocuk yaşta! Saçlarından tutup yerde sürükledi

EMNİYETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyadan da videosu yayılan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kasten yaralama (Akran Zorbalığı) 25.09.2025 günü birbirlerini karşılıklı darp eden lise öğrencileri suça sürüklenen çocuk B.I.Ç. (14) ve E.A. ifadeleri akabinde 25.09.2025 günü savcılıktan serbest kalmış olup E.A. ailesine teslim edilmiştir. B.I.Ç. cumhuriyet savcısının talimatı sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı ilk kabul birimine yerleştirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

