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Çanakkale'de kasklı motosiklet hırsızı cep telefonu ile görüntülendi

Çanakkale'de motosiklet hırsızı yakalandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de gece yarısı kasklı bir motosiklet hırsızı bir apartman önündeki motosikleti çaldı. Motosiklet hırsızının motosikleti çalarak götürdüğü o anlar bir vatandaşın cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüyü çeken vatandaşın 'Hırsız, seni şikayet edeceğim" demesi üzerine motosikleti bırakıp kaçak hırsız, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Hırsızlık olayı dün gece yarısı Namık Kemal Mahallesi Setboyu Caddesi üzerindeki meydana geldi. Cadde üzerinde park halinde olan 17 AGG 402 plakalı motosiklet kafasında kask bulunan hırsız B. A. tarafından çalındı. Motosikleti çalıştırmadan iterek götüren hırsız B. A. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Motosikleti iterek götüren hırsıza, 'Seni şikayet edeceğim. Buraya getir onu. Motoru çalıyor. Şuan motoru çaldı götürüyor. Hırsız" diyerek bağırdı. Kasklı motosiklet hırsızı panikle motosikleti yol kenarına bırakıp, ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi.

İhbar üzerine Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikleti çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin sıkı takibi sonucu motosiklet hırsızı şüpheli B. A. Yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli B.A'nın çeşitli hırsızlık dosyalarından daha öncede kaydı olduğu ortaya çıktı.