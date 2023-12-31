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Çanakkale'de Narko Noel Operasyonu: 26 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Çanakkale'de Narko Noel Operasyonu: 26 Kişi Gözaltına Alındı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Narko Noel Operasyonu'nda 26 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Çanakkale\'de Narko Noel Operasyonu: 26 Kişi Gözaltına Alındı
31.12.2023 - 20:07,
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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Narko Noel Operasyonu"nda 26 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Narko Noel Operasyonu düzenlendi. Çanakkale merkezde 21 adrese 180 personel, 5 NMAK, 2 polis botu ve 1 helikopterin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda 26 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin evlerinde ve üstlerinde yapılan aramada 299,63 gram sentetik kannabinoid maddesi, 448 adet sentetik ecza, 15,82 gram metamfetamin, 4,21 gram esrar maddesi, 3 tabanca, 3 tüfek, 54 fişek, 3 payp maddesi ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde yapılan GBT sorgulamasında ise çeşitli suçlardan haklarında toplam 56 yıl 46 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen 7 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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