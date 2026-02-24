Ayvacık\'ta otomobilde sıkışan kedi kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otomobil içinde sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ayvacık ilçesinde aracını çalıştıran bir vatandaş motoru kısmında gelen ses sonrasında araç içerisinde kedi sıkıştığını fark etti. Durumu itfaiye ekiplerine bildirildi. Ayvacık Sanayisi'nde belediye ekiplerince kedi bulunduğu yerden çıkarılarak, tedavisi için veterinere götürüldü. - ÇANAKKALE