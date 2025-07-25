Çanakkale\'de Otomobil Takla Attı: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu araçta sıkışan sürücü kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Ayvacık ilçesinin Söğütlü köyü yolunda meydana geldi. Behram köyünden Ayvacık'a gitmekte olan Şaban C. idaresindeki 17 SC 552 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarına devrildi. Sürücü, araç içerisinde sıkıştı. Ayvacık Belediyesi İtfaiye Ekipleri sıkışan sürücüyü araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ÇANAKKALE