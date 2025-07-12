Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaparak sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile kurtarılarak Lapseki Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda Lapseki Umurbey Feneri önlerinde içinde 1 kişinin bulunduğu 7 metrelik tekne, makine arızası sonrası sürüklenmeye başladı. Tekne kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KEGM-6' hızlı tahlisiye botu sevk edildi. 'KEGM-6' botu ile yedeklenen tekne, Lapseki Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'de Sürüklenen Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
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