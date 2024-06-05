Çanakkale'de tarım alanında başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Son Dakika
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Çanakkale'de tarım alanında başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Türkmenli köyü civarında tarım arazilerinde başlayan yangına orman ve itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangına 4 uçak, 1 helikopter, 6 hizmet aracı, 1 itfaiye aracı, 2 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı ve toplam 78 personel ile müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

05.06.2024 17:30
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Bayramiç'teki yangın kontrol altına alındı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar ziraat, 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde saat 15.30 sıralarında ziraat alanında yangın başladı. Yangına orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler havadan ve karadan yangına müdahaleye başladı. Yangın havadan 4 uçak, 1 helikopter, 6 hizmet aracı, 1 itfaiye aracı, 2 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı ve toplam 78 personelle kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar ziraat, 2 hektar ormanlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de tarım alanında başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de tarım alanında başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Son Dakika
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