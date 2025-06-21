Çanakkale\'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın saat 14.20 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Uluköy ve Kayacık köyleri arasında kalan tarım arazisinde başladı. Rüzgarında etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı. Söndürme çalışmalarına Ezine Belediyesi itfaiye ekipleri de gönderildi. - ÇANAKKALE