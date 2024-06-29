3.Sayfa

Çanakkale'de tarım arazisine başlayan yangın ormanlık alana sıçradı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Üvecik köyü yakınlarında başlayan anız yangın rüzgarında etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın saat 16: 30 sıralarında Ezine ilçesi Üvecik köyü yakınlarında tarım arazisinde başladı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın rüzgarında etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.