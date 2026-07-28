Çanakkale'de tekne kurtarıldı
Motor arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çanakkale Boğazı'nda içinde 2 kişinin bulunduğu ve motor arızası sebebiyle sürüklenen tekne Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Çanakkale Boğazı'nda Bozcaada açıklarında içinde 2 kişi bulunan 13 metre boyundaki tekne, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Yardım talebinde bulunulması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Olay yerine Sahil Güvenlik Botu 'KIYEM-1' sevk edildi. Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri kapsamında içinde 2 kişi bulunan tekne Çanakkale'de emniyete alındı.
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