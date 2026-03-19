Çanakkale\'de Trafik Denetimleri Başlatıldı

19.03.2026 15:03
Vali Toraman, Ramazan Bayramı'nda trafik güvenliği için denetimlere katıldı ve uyarılarda bulundu.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Ramazan Bayramı tatilinde trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla başlatılan denetimlere katıldı.

Ramazan Bayramı tatilinde kazaları en aza indirmek için Çanakkale ili genelinde emniyet ve jandarma birimleri vatandaşların trafik güvenliği için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, Ramazan Bayramı tatilinde trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla başlatılan denetimler çerçevesinde Polis Uygulama Noktasında trafik ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerine katıldı. Uygulama noktasında görevli Emniyet personeliyle bir süre görüşerek sohbet edip yapılan uygulamalar ve faaliyetler hakkında bilgi alan Vali Ömer Toraman, trafik uygulama noktasında görev yapan ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi. Trafik kontrol noktasında vatandaşlarla görüşen Vali Toraman, araç sürücülerine trafik kurallarıyla ilgili uyarıcı bilgiler verdi. Trafiğe çıkan vatandaşların trafik kurallarına ve alınan tedbirlere uymalarının önemine değinen Çanakkale Valisi Toraman, bayram tatili boyunca trafik tedbirleri kesintisiz uygulanacağını belirtip vatandaşların Ramazan Bayramını kutlayarak kazasız hayırlı yolcuklar yapmaları temennisinde bulundu.

Ramazan Bayramı öncesi denetimlere katılan Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman yaptığı açıklamada: "İl genelinde Ramazan bayramı tedbirleri kapsamında 3 bin 23 kolluk personelimiz sahada olacak. Bu personellerimiz 509 araçla vazife yapacaklar. 319 ekip olarak çalışacaklar. Bunlara ilave olarak da denizlerimizde Sahil Güvenliğimize bağlı 24 adet de yüzer unsur vazife icra edecek. Ramazan bayramı müddetince yalnızca kolluk kuvvetlerimiz değil diğer ilgili personelimiz de vazifelerinin başında olacaklar. 112 acil çağrı merkezimiz, itfaiyemiz, hastanelerimiz, acil servislerimiz, karayollarının ekipleri ve özel dairenin ekipleri de sahada olacaklar. Malumunuz trafik kanununda yapılan değişikliklerle bir takım müeyyideler ağırlaştırıldı. Bu sebeple kıymetli vatandaşlarımızdan istirhamımız kurallara uymaları yönünde. Çünkü getirilen kurallar vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti için konulmuş bulunuyor" dedi.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman'a trafik denetimlerinde İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci, Emniyet Müdür Yardımcısı Serkan Çelikkanat eşlik etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çanakkale, Güvenlik, 3. Sayfa, Valilik, Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında görevden uzaklaştırılan emniyet müdürüne tahliye Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında görevden uzaklaştırılan emniyet müdürüne tahliye
Dev operasyonda Mine Tozlu Biçer dahil 3 kişi tutuklandı Dev operasyonda Mine Tozlu Biçer dahil 3 kişi tutuklandı
CHP’de bayramlaşma programı belli oldu CHP'de bayramlaşma programı belli oldu
ABD-İsrail saldırılarında Tahran’daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü ABD-İsrail saldırılarında Tahran'daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü
ABD’li Senatör Trump’a savaşı bitirme taktiği verdi ABD'li Senatör Trump'a savaşı bitirme taktiği verdi
İran vanaları kapattı, Irak’a gaz sevkiyatı tamamen durdu İran vanaları kapattı, Irak'a gaz sevkiyatı tamamen durdu

15:10
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
14:03
İran’dan ABD ve İsrail’e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
13:49
ABD’den İran’ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
ABD'den İran'ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
13:34
10 yıl ceza yiyen cinayet sanığı yakalandı: Seneye görüşürüz
10 yıl ceza yiyen cinayet sanığı yakalandı: Seneye görüşürüz
13:29
İstanbul’a 3 uyarı birden Arefe başlayıp bayrama kadar sürecek
İstanbul'a 3 uyarı birden! Arefe başlayıp bayrama kadar sürecek
12:01
Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi
Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi
