Çanakkale\'de Trafik Denetimleri Başlatıldı

Ramazan Bayramı tatilinde kazaları en aza indirmek için Çanakkale ili genelinde emniyet ve jandarma birimleri vatandaşların trafik güvenliği için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, Ramazan Bayramı tatilinde trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla başlatılan denetimler çerçevesinde Polis Uygulama Noktasında trafik ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerine katıldı. Uygulama noktasında görevli Emniyet personeliyle bir süre görüşerek sohbet edip yapılan uygulamalar ve faaliyetler hakkında bilgi alan Vali Ömer Toraman, trafik uygulama noktasında görev yapan ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi. Trafik kontrol noktasında vatandaşlarla görüşen Vali Toraman, araç sürücülerine trafik kurallarıyla ilgili uyarıcı bilgiler verdi. Trafiğe çıkan vatandaşların trafik kurallarına ve alınan tedbirlere uymalarının önemine değinen Çanakkale Valisi Toraman, bayram tatili boyunca trafik tedbirleri kesintisiz uygulanacağını belirtip vatandaşların Ramazan Bayramını kutlayarak kazasız hayırlı yolcuklar yapmaları temennisinde bulundu.

Ramazan Bayramı öncesi denetimlere katılan Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman yaptığı açıklamada: "İl genelinde Ramazan bayramı tedbirleri kapsamında 3 bin 23 kolluk personelimiz sahada olacak. Bu personellerimiz 509 araçla vazife yapacaklar. 319 ekip olarak çalışacaklar. Bunlara ilave olarak da denizlerimizde Sahil Güvenliğimize bağlı 24 adet de yüzer unsur vazife icra edecek. Ramazan bayramı müddetince yalnızca kolluk kuvvetlerimiz değil diğer ilgili personelimiz de vazifelerinin başında olacaklar. 112 acil çağrı merkezimiz, itfaiyemiz, hastanelerimiz, acil servislerimiz, karayollarının ekipleri ve özel dairenin ekipleri de sahada olacaklar. Malumunuz trafik kanununda yapılan değişikliklerle bir takım müeyyideler ağırlaştırıldı. Bu sebeple kıymetli vatandaşlarımızdan istirhamımız kurallara uymaları yönünde. Çünkü getirilen kurallar vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti için konulmuş bulunuyor" dedi.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman'a trafik denetimlerinde İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci, Emniyet Müdür Yardımcısı Serkan Çelikkanat eşlik etti. - ÇANAKKALE