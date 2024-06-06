Çanakkale'de trafik kazası: Bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Çanakkale'de trafik kazası: Bir kişi yaralandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Gülpınar-Babakale köyleri arasında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Nezahat Güçlü idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek zeytinlik araziye yuvarlandı. Yaralı, Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

06.06.2024 16:18
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Gülpınar- Babakale köyleri arasında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gülpınar köyünden Babakale köyüne giden Nezahat Güçlü idaresindeki 34 ZC 3383 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zeytinlik araziye yuvarlandı. Kazada yaralanan Güçlü, ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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