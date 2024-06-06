Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Gülpınar- Babakale köyleri arasında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gülpınar köyünden Babakale köyüne giden Nezahat Güçlü idaresindeki 34 ZC 3383 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zeytinlik araziye yuvarlandı. Kazada yaralanan Güçlü, ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'de trafik kazası: Bir kişi yaralandı - Son Dakika
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