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Çanakkale'de uçak kazası tatbikatı gerçekleştirildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de Havalimanı Acil Durum Planı çerçevesinde, Devlet Hava Meydanları İşletmesi koordinesinde uçak kazası tatbikatı gerçekleştirildi.

Çanakkale'de Havalimanı Acil Durum Planı çerçevesinde düzenlenen 'Geniş Katılımlı Uçak Kaza Kırım Tatbikatı' Devlet Hava Meydanları İşletmesi koordinesinde AFAD İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Kızılay, THY İstasyon Şefliği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü işbirliğinde yapıldı.

Senaryo gereğince ATR-72 tipinde 13 yolcusu, 5 mürettebatı bulunan uçak, Çanakkale Havalimanına inişi sırasında İsmetpaşa Mahallesi Metin Oktay Caddesi Belediye Tohum Sandığı karşısında kırıma uğradı. Kaza sonrasında kısa bir süre sonra bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis, AFAD, UMKE ve Kızılay yönlendirildi. Uçak enkazından ölü yolcular çıkartılırken, kurtarma çalışmalarında yaralanan yolcular sağlık ekiplerince tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri kaza kırıma uğrayan uçakta çıkan yangına müdahale etti. Yaralıların olay yerine gelen ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile ÇOMÜ Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Tatbikata, Havalimanı Müdürlüğünden 3 ARFF aracı, 50 personel, İl Emniyet Müdürlüğünden Çevik kuvvet ve 3 trafik ekibi ile 20 personel, AFAD İl Müdürlüğünden 6 Arama kurtarma teknisyeni 1 araç, Belediye itfaiyesinden 1 araç 4 itfaiye eri, İl Sağlık Müdürlüğünden 12 sağlık personeli ile 4 Ambulans, UMKE ekibinden 2 araç 10 personel, THY şirketinden 1 personel, Çelebi yer hizmetleri şirketinden 2 personel katılırken, yaralıları ve kazazedeleri 16 ÇOMÜ AYAY öğrencisi canlandırdı.

Tatbikata ilgili kurum müdürleriyle havalimanı yöneticileri katıldı.