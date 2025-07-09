Çanakkale'de narkotik ekiplerinin haziran ayı boyunca uyuşturucuyla mücadeleye yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 143 kişi yakalandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin haziran ayı boyunca uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlar sonucunda 143 kişi emniyet güçleri tarafından yakalandı. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonları: 143 Gözaltı - Son Dakika
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