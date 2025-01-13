Çanakkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Çanakkale'de uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 1 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Büro Amirliğince yapılan çalışmada 4 şüpheli şahsın yapılan üst ve araç aramasında, 345 gram esrar maddesi ele geçirildi. 4 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldı. Şüphelilerden 3'ü serbest bırakıldı. Hakkında ayrıca uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan şüpheli M.E.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE