Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama - Son Dakika
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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama

Çanakkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı, çok sayıda malzeme ele geçirildi.

28.01.2025 09:40
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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ve Ezine ilçesinde eş zamanlı 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik merkez ve Ezine ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 bin 136 gram bonzai, 854 uyuşturucu hap, 354 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca, 35 tabanca fişeği, 3 hassas terazi, 37 bin 185 TL suçtan elde edilen nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama - Son Dakika

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