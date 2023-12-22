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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Çanakkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 2 kişi tutuklandı. Operasyonda yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve terazi ele geçirildi.

Çanakkale\'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
22.12.2023 - 14:51,
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Çanakkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1 şüphelinin ikametinde yapılan aramada 8 şüpheli yakalandı. İkamette yapılan aramalarda 11,08 gram sentetik cannabinoid (bonzai) maddesi, 7,13 gram metamfetamin maddesi, 1 hassas terazi ve 5 payp ele geçirildi. Şüpheliler hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Şüphelilerden 6'sı serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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