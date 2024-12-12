Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda haklarında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından işlem yapılan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Lapseki ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 1 kilogram 100 gram skunk maddesi ele geçirildi. Şüpheliler E.P. ve M.O.A. gözaltına alındı. İki şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde suçlarında işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler E.P. ve M.O.A. sevk edildikleri adliyeye çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.