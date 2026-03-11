Çanakkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Çanakkale'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında, Çanakkale ve Biga Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8-9 Mart 2026 tarihlerinde uyuşturucu suçlarına yönelik 15 uygulamada 80 şahıs ve 35 araç sorgulandı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları ve kullandıkları tespit edilen 2 şüpheliye ait 2 adreste adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda narkotik köpeğinin de katılımıyla 28 personel ile 2 operasyon gerçekleştirildi. Aramalarda, 400 gram kubar esrar, 6 kök kenevir bitkisi, 5 gram (12 adet fişeklenmiş içime hazır vaziyette) kokain, 13 bin 500 TL suç geliri para, 50 euro suç geliri para, 21 deste iskambil kağıdı, para kayıt defteri, 2 cep telefonu, muhtelif cins ve miktarlarda iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde 14 şüpheli yakalanarak haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, bulundurmak, 2313 sayılı uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanuna muhalefet, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçları kapsamında adli işlem yapılırken, Kabahatler Kanununun kumar oynamak fiili kapsamında ise idari işlem başlatıldı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. - ÇANAKKALE